﻿إنكلترا تبحث عن الماضي في استعادة مجد 1966أمام حاضر الكروات

موسكو – د ب أ: يترقب جماهير ومتابعو المونديال المواجهة المثيرة عندما يلتقي المنتخب الإنكليزي نظيره الكرواتي في وقت لاحق اليوم على ملعب استاد «لوجنيكي» في العاصمة الروسية موسكو في الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا.

ويتطلع المنتخب الكرواتي إلى إنجاز غير مسبوق يتمثل في الوصول لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بينما يأمل المنتخب الإنكليزي في التقدم نحو تكرار أمجاد مونديال 1966 عندما توج باللقب.

ورغم الإجهاد الذي تعرض له المنتخب الكرواتي بعد أن خاض وقتا إضافية في كل من مباراتيه بدوري الستة عشر والثمانية ، يخوض الفريقين مباراة اليوم بثقة عالية وهو ما ينذر بمنافسة شرسة من أجل انتزاع بطاقة التأهل للنهائي المقرر يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه في العاصمة موسكو.

ومنذ التتويج باللقب الوحيد في نسخة 1966 على ملعب ويمبلي ، لم تصل إنكلترا إلى نهائي المونديال.

ولم يصل المنتخب الإنكليزي إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم منذ هزيمته أمام منتخب ألمانيا الغربية بضربات الجزاء الترجيحية في المربع الذهبي لبطولة عام 1990 في إيطاليا.

أما المنتخب الكرواتي فقد خاض الدور قبل النهائي في أول مشاركة له بالمونديال بعد الاستقلال في عام 1991 ، وذلك في نسخة 1998 بفرنسا.

وكان المنتخب الإنكليزي قد حسم تأهله من دور المجموعات مبكرا إثر فوزه على تونس 2 / 1 وبنما 6 / 1 ، وهو ما سمح للمدير الفني جاريث ساوثجيت بإراحة بعض اللاعبين في المباراة الثالثة التي انتهت بالهزيمة أمام بلجيكا صفر / 1 .

ويعلق المنتخب الإنكليزي أماله على تألق النجم هاري كين ، متصدر قائمة هدافي المونديال حتى الآن برصيد ستة أهداف ، لكن يتوقع أن يواجه اللاعب رقابة لصيقة من جانب لاعب قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرين لاعب ليفربول الإنكليزي.

وقال داليتش مدرب كرواتيا «كل التقدير لكين ، لقد سجل ستة أهداف ، لكننا نجحنا في التصدي لخطورة (الأرجنتيني ليونيل) ميسي و(الدنماركي كريستيان) إريكسن ، وأتمنى أيضا أن نستطيع إيقاف كين».

وبدت الضربات الثابتة من بين نقاط قوة المنتخب الإنكليزي، حيث أسفرت 11 كرة ثابتة عن ثمانية أهداف حتى الآن، من بينها ثلاث ضربات جزاء.

وربما يعلق المنتخب الإنكليزي أماله أيضا على هذا الجانب ، خاصة بعد أن اهتزت شباك كرواتيا بهدف من ضربة ثابتة للمنتخب الروسي في الوقت الإضافي من مباراتهما بدور الثمانية.

وكانت آخر مباراة سابقة جمعت المنتخبين الإنجليزوي والكرواتي، في أيلول/سبتمبر 2009 وفاز المنتخب الإنكليزي حينذاك 5 / 1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

والتقى الفريقان بعضهما البعض سبع مرات بشكل عام ، سجل خلالها المنتخب الإنكليزي أربعة انتصارات مقابل انتصارين لكرواتيا وتعادل واحد.

وقال لاعب المنتخب الإنكليزي آشلي يانج إنه وزملائه دائما ما كان هدفهم الوصول للنهائي رغم أن الكثيرين لم يتوقعوا ذلك بل اندهشوا بالعروض التي قدمها المنتخب.

وأضاف «لقد كتبنا قصتنا بأيدينا. لم يكن لدينا أيضا لاعب في الفريق بلا ثقة في قدرتنا على تحقيق ذلك».

وسيخوض المنتخب الإنكليزي أقوى اختبار له في مونديال روسيا، بعد طريقه الممهد والسهل، وسيكون على لاعبيه اللعب بحذر شديد من الهجوم المرتد السريع للكروات، والاعتماد على الهجوم السريع والمنظم.

ويمتلك غاريث ساوثغيت المدير الفني لانجلترا مجموعة من أبرز اللاعبين، جوردان بيكفورد وكايل واكر وإريك دير وجون ستونز وغاري كاهيل وترنت ألكساندر أرنولد وهاري ماغواير وجيسي لينغارد وفابيان ديلف وديلي آلي وهاري كين ورحيم سترلينغ وجيمي فاردي وماركوس راشفورد.