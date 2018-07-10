﻿العثور على متحجرات لديناصور عملاق عاش قبل 200 مليون سنة

بوينوس أيرس – أ ف ب: عثر فريق من العلماء في الأرجنتين على بقايا متحجرة لديناصور عملاق عاش قبل أكثر من 200 مليون سنة، حسب ما أعلن باحثون.

ويطلق على هذا النوع من الديناصورات اسم «إنجينيا بريما»، ويبلغ حجمه ثلاث مرات حجم أكبر الديناصورات التي عاشت في العصر الثلاثي قبل أكثر من 200 مليون سنة. ويقسّم العلماء العصر الجيولوجي الوسيط إلى ثلاثة عصور، العصر الثلاثي (قبل 200 إلى 251 مليون سنة)، والعصر الجوراسي (قبل 145 إلى 200 مليون سنة)، والعصر الطباشيري (قبل 145 إلى 65 مليون سنة). وقد عثر على هذه المتحجرات في العام 2015 في منطقة تبعد 1100 كيلومتر عن بوينوس إيريس. وقالت سيسيليا أبالديتي الباحثة في جامعة سان خوان «مذ عثرنا عليه، أدركنا أننا أمام شيء مختلف»، فهو حيوان ضخم عاش في عصر كان العلماء يعتقدون أن ديناصوراته لم تكن ضخمة.

وكان هذا الديناصور يمشي على أربع ويأكل العشب، ويمتاز عن الفصائل الأخرى من نوع صوروبودوس بعنقه الطويل وذيله الطويل.

وكان العلماء يعتقدون من قبل أن الديناصورات ذات الأحجام الضخمة لم تظهر قبل العصر الجوراسي، أي قبل 180 مليون سنة. إلا أن هذا الاكتشاف الجديد يبدّد ذلك الاعتقاد.

ويقدّر العلماء أن هذا الديناصور كان صغيرا، وكان طوله بين ستة أمتار وسبعة، ووزنه عشرة أطنان.