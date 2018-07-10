﻿موجة حرّ في كندا تؤدي إلى وفاة 70 شخصا

مونتريال – أ ف ب: أعلنت السلطات في كيبيك أن الحصيلة النهائية لضحايا موجة الحرّ التي ضربت في مطلع الشهر الجاري المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية بلغت 70 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في المقاطعة إن حوالي نصف عدد الضحايا (34) سجّلوا في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لكيبيك.

وشهد شرق كندا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري موجة حر شديد، لكن وحدها كيبيك سجّلت ازديادا في عدد الوفيات المرتبطة بالحرّ الشديد.

وفي 2010 تسبّبت موجة حرّ ضربت منطقة مونتريال بوفاة حوالي مئة شخص.