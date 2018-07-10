﻿«واتساب» تطلق حملة إعلامية في الهند ضد الأخبار الكاذبة

مومباي ـ رويترز: نشرت منصة التراسل «واتساب» المملوكة لشركة «فيسبوك» إعلانات أمس في عدة صحف رئيسية في الهند لمواجهة انتشار المعلومات المضللة، في أول مسعى من جانبها لمحاربة مجموعة من الرسائل الكاذبة التي أسفرت عن اعتداءات جماعية. ووقعت عمليات ضرب وقتل بسبب رسائل تحريضية مضللة في الهند، أكبر سوق لـ»واتساب»، حيث يصل عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 200 مليون شخص، وسببت كابوسا للموقع الإلكتروني ودفعت بعض الأصوات إلى دعوة السلطات للتحرك على الفور.

وأفردت بعض الصحف الصادرة باللغة الإنكليزية في الهند صفحات بأكملها لإعلانات «واتساب»، التي جاء فيها «معا يمكننا التصدي للمعلومات الكاذبة»، وذلك في إطار سلسلة إعلانات ستنشرها أيضا صحف يومية باللغات الإقليمية.

وحث الإعلان المستخدمين على التحقق من المعلومات قبل نشرها وحذرهم من انتشار الأخبار الكاذبة.

وقال متحدث باسم واتساب في بيان «بدأنا حملة توعية في الهند بشأن كيفية رصد الأخبار الكاذبة والشائعات».

كانت واتساب قد قالت إنها تعمل على إدخال تعديلات على إعداداتها وإتاحة ضوابط للمستخدمين سعيا لوقف الرسائل الكاذبة.