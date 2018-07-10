﻿القبض على عراقي في بغداد ادعى أنه «المسيح»

بغداد ـ من أمير السعدي: اعتقلت قوات الأمن العراقية شخصا يدعي أنه «المسيح» بتهمة «الدجل والاحتيال».

وأوضحت القيادة، في بيان أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني (مرتبط بمكتب رئيس الوزراء) تمكنت من اعتقال طارق هاشم المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية غربي بغداد». وأضافت أن «هذا الشخص ادعى أنه السيد المسيح وروج لهذا من خلال مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وأشارت في بيانها، إلى أن «اعتقاله جاء من أجل القضاء على ظاهرة الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب».

كانت مواقع التواصل الاجتماعي روجت خلال الأيام القليلة الماضية مقطعا مصورا يظهر فيه شخص عراقي يدعي إنه «المسيح عيسى»، وأنه جاء لـ»تخليص البشرية، ولإقامة العدالة في الأرض».

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص يدعون النبوة لا سيما في العراق ودول عربية وإسلامية عديدة. (الأناضول)