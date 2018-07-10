واشنطن تصنف “سرايا الأشتر” الشيعية منظمة إرهابية.. والبحرين ترحب

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة ووكالات

صنفت الولايات المتحدة جماعة “سرايا الأشتر” الشيعية المدعومة من إيران في البحرين، الثلاثاء، منظمة إرهابية، وأعلنت حظر جميع ممتلكاتها ومنع الأمريكيين من إجراء أية معاملات معها.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغوط المالية على طهران.

و”سرايا الأشتر” هي جماعة مسلحة تأسست في 2013، وتتهم بالتورط في هجمات إرهابية عديدة بالبحرين، بما في ذلك واحدة في عام 2014 أسفرت عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة.

وهذه الخطوة، هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، والمصممة للضغط على إيران، في الأشهر التي تلت انسحاب ترامب من اتفاق 2015 الذي سعى إلى كبح طموحات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال ناثان سيل، منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، في بيان، “الأشتر، هي آخر سلسلة طويلة من الإرهابيين المدعومين من إيران الذين يقاتلون باسم نظام فاسد”. وأضاف “تصنيف اليوم، يعني أن الولايات المتحدة ترى بوضوح ما تحاول إيران القيام به تجاه البحرين من خلال وكيلها، جماعة الأشتر”.

من جهتها، رحبت المنامة، مساء الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف “سرايا الأشتر” منظمة إرهابية.

وقالت البحرين، إن هذه الخطوة “تعكس الحرص على أمن واستقرار مملكة البحرين وتجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين”، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

وأضافت أن “سرايا الأشتر من بين العديد من الجماعات المسلحة التي تتلقى دعمًا واسعًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكان مجلس الوزراء البحريني، أعلن في 4 مارس/آذار 2014، اعتبار الجماعة منظمة إرهابية.