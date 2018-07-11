بعد عام محبط.. مسؤولون يتوقعون مراجعة أمريكا لاستراتيجيتها في أفغانستان

واشنطن- قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة تستعد لإجراء مراجعة لاستراتيجيتها في أفغانستان، وذلك بعد عام من موافقة الرئيس دونالد ترامب على مضض على تمديد الوجود الأمريكي في الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاماً.

وقال مسؤولون، إن ترامب أظهر دلالات على شعوره بخيبة الأمل بشأن عدم إحراز تقدم منذ إعلانه عن استراتيجية في أغسطس/آب الماضي، تقضى بإرسال مستشارين عسكريين ومدربين وقوات خاصة أمريكية، وزيادة الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية بشكل مفتوح. وكان الهدف حمل مقاتلي طالبان على بدء محادثات سلام مع حكومة كابول.

وكان ترامب معترضاً على البقاء في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، ولكن مستشاريه أقنعوه بإعطاء ذلك الأمر مزيداً من الوقت. وأجاز ترامب العام الماضي إرسال 3000 جندي أمريكي إضافيين، ليصل إجمالي عدد القوات الأمريكية هناك إلى حوالي 15 ألف جندي.

لكن بعد مرور عام تقريباً، ما زال الموقف متأزماً، حيث يسقط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين الأفغان، كما أن حركة طالبان تعزز وجودها في المناطق الريفية وإن كانت عاجزة عن السيطرة على مراكز رئيسية في المدن، كما أن هناك شكوكاً في قدرات قوات الأمن الأفغانية.

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين الحالين، ومسؤولون ومستشارون آخرون سابقون على دراية مباشرة بالموقف، إن البيت الأبيض لم يأمر رسمياً بعد بهذه المراجعة، ولكنهم يستعدون لإجراء تقييم على مستوى الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مسؤول أمريكي كبير: “تلقينا بعض الإشارات من البيت الأبيض تفيد بأن ترامب قد يطلب إجراء مراجعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولذلك فإننا نستعد لما قد تبدو عليه”.

وأضاف المسؤول، أن المراجعة ستدرس كل أوجه الاستراتيجية الحالية بما ذلك التقدم الذي تم إحرازه، ووجود القوات الأمريكية واحتمالات إجراء مفاوضات مع طالبان.

وسوف تشمل أيضاً علاقات الولايات المتحدة مع باكستان، التي يتهمها مسؤولون أمريكيون بدعم التمرد. وتنفي إسلام أباد هذا الاتهام.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: “نجري بانتظام مراجعات لاستراتيجياتنا لفحص فاعليتها وإدخال التعديلات اللازمة لضمان استخدام الموارد الأمريكية بأكثر الطرق الممكنة فاعلية”.

وأضاف: “لا نخطط لإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتنا الأساسية مثل التي أجريت في الصيف الماضي”. لكنه قال مع وصول ترامب إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي: “نحن نتوقع من حلفائنا وشركائنا أن يتحملوا نصيبهم العادل من العبء في أفغانستان بمواصلة زيادة القوات والمساهمات المالية”.

أطول الحروب

غزت قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001 للإطاحة بحكومة طالبان لإيوائها تنظيم القاعدة.

ومنذ ذلك الحين قُتل قرابة 1900 جندي أمريكي في الحرب، بينما لا يزال الفساد متفشياً والوضع الأمني هشاً في البلاد. وأظهر تقرير رقابي للحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة، أن حكومة أفغانستان تسيطر أو تملك نفوذاً على 56 في المئة فقط من البلاد.

وقال مسؤولون آخرون، مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم، إن ترامب عبّر أيضاً عن غضبه لعدم تحقيق تقدم في أفغانستان.

وقال مسؤول كبير مطلع بشكل مباشر على المناقشات الجارية حول السياسة الخاصة بأفغانستان: “سأل الرئيس مراراً عما حققناه من تقدم في أفغانستان منذ أن اتخذ قراره، وعن مقدار ما استثمرناه هناك منذ عام 2001″.

وأضاف: “لقد عبّر كثيراً عن خيبة أمله لعدم تحقيق تقدم، ويسأل بالأساس ما الذي حصلنا عليه مقابل كل تلك الأموال؟”.

وسبق للبيت الأبيض أن طلب إجراء مثل هذه المراجعة الداخلية. فقد قال مسؤولون إن مراجعة مماثلة أجريت، بعدما كشف الرئيس السابق باراك أوباما عن استراتيجية حول أفغانستان في 2009.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارة مفاجئة إلى أفغانستان الاثنين، بدعم مساعي الرئيس أشرف غني لبدء محادثات سلام مع طالبان، وأكد مجددا على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات.

وقال بومبيو إن الاستراتيجية التي أعلنها ترامب العام الماضي تحقق هدفها، وسوف تطمئن الأفغان على “أننا سندعمهم أثناء مواصلتهم القتال من أجل تحرير بلدهم وشعبهم”. (رويترز)