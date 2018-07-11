مقتل جندي فرنسي وإصابة آخر في تحطم مروحية في ساحل العاج

أبيدجان: قتل جندي فرنسي وأصيب آخر بجروح خطرة الثلاثاء اثر تحطم مروحية عسكرية فرنسية قرب أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، كما أفاد مصدر عسكري فرنسي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن المروحية وهي من طراز غازيل تحطمت قرابة الساعة 17,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) في قرية موديست التي تبعد حوالى 10 كلم شرق ابيدجان وتطل على المحيط الاطلسي.

واضاف إن المروحية المنكوبة تتبع للقوة الفرنسية في ساحل العاج (أف أف سي إي) التي لديها قاعدة عسكرية كبيرة قرب مطار أبيدجان.

ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث.

وقوة “أف أف سي إي” البالغ عديدها حوالى 950 عسكريا هي القاعدة العسكرية الفرنسية الرئيسية على الساحل الافريقي المطل على المحيط الاطلسي. وتستخدم باريس هذه القاعدة خصوصا لإسناد جنودها العاملين في إطار مهمة برخان لمكافحة الجهاديين في الساحل الافريقي.

وفي 14 تشرين الاول/ أكتوبر 2017 سقطت طائرة نقل كانت مستأجرة من الجيش الفرنسي قرب مطار ابيدجان مما أسفر عن مقتل أربعة مولدافيين واصابة أربعة فرنسيين ومولدافيين اثنين كانوا جميعا على متنها. (أ ف ب)