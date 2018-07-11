أمينة فاخت تخصص جزءاً من إيراداتها لعائلات “شهداء تونس″- (فيديو)

تونس: أعلنت المطربة التونسية أمينة فاخت، الملقبة بـ”الديفا”، تخصيص جزء من إيرادات حفلاتها (لم تحدد نسبته) الصيف الجاري لعائلات “شهداء تونس″.

تصريحات أمينة فاخت جاءت، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وفق مراسلة الأناضول.

وشهدت تونس خلال السنوات الأخيرة هجمات إرهابية استهدفت أغلبها قوات الشرطة والجيش، آخرها الأسبوع الماضي حيث استهدف قوات تابعة للحرس الوطني ما أسفر عن مقتل ستة منهم.

وبعد 8 سنوات من الغياب تعود فاخت إلى الغناء حيث تحيي حفلين ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الرابعة والخمسين .

وسينطلق المهرجان يوم 13 تموز/ يوليو ويستمر حتى 17 آب/ أغسطس القادم.

وتحيي أمينة فاخت حفلين، الأول 21 تموز/ يوليو، والثاني 24 من الشهر نفسه، بمناسبة الذكرى الـ61 لإعلان الجمهورية التونسية في 25 تموز/ يوليو.

كما تعتزم المطربة التونسية القيام المشاركة في أكثر من مهرجان تونسي وبينها “المنستير الدولي” (شرق)، “بنزرت الدولي” (شمال)، “سوسة الدولي” (شرق)، وجربة “أوليس″ (جنوب) إلى جانب مهرجان “دقة” الدولي (شمال غرب).

وأرجعت ابتعادها عن الساحة الفنية منذ الثورة التونسية 2011، إلى “سوء معاملة الإعلام لمسيرتها الفنية من خلال تقديمها في صور مسيئة لشخصها”، وفق تعبيرها.

وتعد أمينة فاخت من أشهر الفنانات التونسيات، وكانت بدايتها في الثمانينات إذ غنت لأبرز الملحنين العرب وهم المصريين بليغ حمدي والسيد مكاوي والتونسي عبد الحميد بن علجية.

كما ذاع صيتها في سنوات التسعينات في البلدان العربية إلا أنها لم تواصل في الغناء على الصعيد العربي وعادت إلى تونس لتكتفي بالغناء في بلادها. (الأناضول)