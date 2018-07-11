مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دعم حلف الناتو

واشنطن: صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار بدعم حلف شمال الأطلسي (ناتو) بواقع 97 صوتا إلى صوتين الثلاثاء، قبيل حضور الرئيس دونالد ترامب قمة الحلف في بروكسل.

وينظر إلى القرار غير الملزم في مجلس الشيوخ بالكونغرس على أنه توبيخ للرئيس، الذي دأب على انتقاد الحلف مراراً وتكراراً، واصفاً إياه بأنه “عفا عليه الزمن” ووصف الدور القيادي للولايات المتحدة في حلف الناتو بأنه خدمة مقدمة إلى الدول الأوروبية.

ويحظى ترامب بمزيد من التأييد في الداخل في مطالبته بأن يفي أعضاء الناتو عبر الأطلسي بهدفهم بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وكتب ترامب على تويتر أثناء توجهه إلى القمة، المقررة الأربعاء: “على دول حلف الناتو أن تدفع أكثر، يجب على الولايات المتحدة أن تدفع أقل. أمر غير عادل للغاية!”.

وقال حلف شمال الأطلسي إنه يتوقع أن يصل ثمانية من الحلفاء إلى هدف الإنفاق هذا العام، مقارنة بثلاثة في 2014. (د ب أ)