علماء آثار يكتشفون أقدم مقطوعة من ملحمة “الأوديسة”

أثينا: أعلن علماء آثار في اليونان اكتشاف ما يعتقدون أنها أقدم مقطوعة معروفة للقصيدة الملحمية “الأوديسة”، التي كتبها الشاعر الإغريقي هوميروس.

وقالت وزارة الثقافة اليونانية، إن فريقاً من الباحثين اليونانيين والألمان عثر على المقتطف محفوراً على لوحة طينية في أوليمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية في شبه جزيرة البيلوبونيز.

وتضم المقطوعة 13 بيتاً من الأوديسة، وتشير تقديرات أولية إلى أن تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، ربما قبل القرن الثالث الميلادي.

وقالت وزارة الثقافة إن التاريخ لا يزال بحاجة إلى تأكيد.

وتُنسب قصيدة الأوديسة المؤلفة من 12109 أبيات إلى الشاعر الإغريقي القديم هوميروس، وتحكي قصة أوديسيوس، ملك إثاكا، الذي تجول لمدة عشرة أعوام في محاولة للعودة إلى الوطن بعد سقوط طروادة.

ويُرجع الباحثون تاريخ كتابة الأوديسة، وهي القصيدة الثانية الكبيرة المنسوبة لهوميروس بعد الإلياذة، إلى الفترة ما بين 675 و725 قبل الميلاد تقريباً. وتعد على نطاق واسع من بين أعظم الأعمال الأدبية في العالم. (رويترز)