البرلمان الأيرلندي يصوت على مقاطعة منتجات المستوطنات

لندن – “القدس العربي”: يصوت البرلمان الأيرلندي الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات،

وكان من المفترض ان يتم التصويت على القانون الذي يحظر استيراد وبيع السلع المصنعة في المستوطنات، في وقت سابق من هذا العام، ولكنه رفض من قبل الحكومة التي سعت إلى تخفيفه بناء على طلب إسرائيل، حسب ما أفادت وكالة أنباء “معا”، على الرغم من عدم ذكر القانون لإسرائيل على وجه التحديد، ولكنه أكد على رفض دخول منتجات أي “بلد محتلة، مثل الصين وتركيا وإسرائيل”.

وتقدم السيناتور فرانسس بلاك بطلب سن قانون يحرم دخول المنتجات المصنعة في البلاد المحتلة، ولم يسم إسرائيل، تحديداً، لكنه من المؤيدين، وبقوة، لحركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة باسم “BDS”.