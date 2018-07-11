بعد رحيله عن ريال مدريد… هل تفوق رونالدو على الأسطورة دي ستيفانو؟

برلين: رحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد الإسباني، للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعد أن سجل 451 هدفاً في 438 مباراة ، وهو عدد أكبر من الأهداف التي سجلها أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، الذي سلّمه قميصه الجديد في اليوم الذي تم تقديمه فيه رسمياً في تموز/يوليو 2009 .

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد مقابل 69 مليون يورو (96 مليون دولار) حيث كانت وقتها أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وكان منتظراً حدوث أشياء عظيمة مقابل هذا المبلغ الضخم.

ولكن عدداً قليلاً من الـ80 ألف متفرج، الذين تجمعوا في ملعب سانتياغو برنابيو، يوم تقديم اللاعب، كانوا يتخيلون أنه سيتفوق على دي ستيفانو.

وسجل دي ستيفانو، الرئيس الفخري لريال مدريد، 308 أهداف في 396 مباراة. كما تمكن رونالدو أيضا من التفوق على رقم راؤول غونزاليس، الذي سجل 323 هدفاً في 741 مباراة، ليترك النادي كأفضل هداف في تاريخه.

ويبقى السؤال حول ما إذا كان اللاعب سيرحل كأعظم لاعب في تاريخ النادي من عدمه.

بعض المشجعين لن ينظروا أبدا بعد دي ستيفانو، الذي فاز بالكأس الأوروبية خمس مرات. وعادل رونالدو هذا الرقم، ولكن إحدى هذه البطولات كان مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفاز دي ستيفانو بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات، في حين تمكن رونالدو من التتويج باللقب مرتين فقط. ولكن بالنسبة لعدد كبير من مشجعي النادي الصغار، أصبح رونالدو أهم لاعب في تاريخ النادي.

وبالإضافة لفوزه بلقبي الدوري، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، فاز رونالدو أيضاً بلقبين لكأس إسبانيا، ولقبين لكأس السوبر الإسباني، ولقبين لكأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية، وحصل 3 مرات على جائزة الحذاء الذهبي، وتُوج بأربعة ألقاب للكرة الذهبية.

وكان سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، أحد الأوائل الذين أشادوا برونالدو، حيث كتب تغريدة عبر موقع تويتر، قال فيها : “أهدافك، إحصاءاتك، كل شيء فزنا به سوياً، يتحدثون عنك. تستحق موقعك في تاريخ ريال مدريد. كان من دواعي سروري اللعب بجوارك”.

وأثنت الصحافة الإسبانية على اللاعب، رغم أن صحيفة “ماركا” وضعت عنوانها الرئيسي: “لا أحد فوق مدريد”. وأوضحت: “إنه يرغب في الرحيل، ومدريد قرر أنه الوقت المناسب للسماح للاعبٍ سيبلغ 34 عاماً في فبراير المقبل بالرحيل”.

وسجل رونالدو 33 هدفاً في أول مواسمه بإسبانيا. ثم فاز مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بكأس إسبانيا بفضل كرة رأسية في الوقت الإضافي من المباراة النهائية أمام برشلونة.

وفي الموسم التالي، فاز ريال مدريد بالدوري، وسجل رونالدو 46 هدفاً.

عندما أُقيل مورينيو بنهاية الموسم التالي، وتولى كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق، ظهرت هيمنة رونالدو في دوري الأبطال بشكل حقيقي. وفاز بها في 2014، مسجلاً هدفاً في المباراة النهائية، وبعد ذلك فاز بها ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بداية من 2016 .

وقال أنشيلوتي عن رونالدو: “وجود رونالدو يشبه بداية المباراة وأنت متقدم بهدف”.

واستمتع الثنائي بعلاقة جيدة، وعندما أقيل أنشيلوتي بنهاية موسم 2014 / 2015، كان رونالدو غير سعيد بهذا القرار. واتجه رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقول: “مدرب عظيم وشخص مذهل”.

ووفقاً لصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن أنشيلوتي نصح رونالدو بالذهاب إلى إيطاليا، وتحدث معه حول ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس قائلا: “إنه المدرب الأمثل لك”.

وبعد صفقة هذا الأسبوع، ستكتشف كرة القدم ما إذا كان الطموح الكبير لرونالدو سيتوافق مع الهادئ أليجري أم لا، رغم أن رونالدو كان متوافقاً للغاية مع ريال مدريد خلال تسع سنوات مليئة بالكؤوس. (د ب أ)