تركيا.. القبض على “عدنان أوكتار” ضمن حملة أمنية لتوقيف 234 من أتباعه- (صور)

إسطنبول: أوقف الأمن التركي المدعو “عدنان أوكتار” المعروف أيضًا باسم “هارون يحيى”، في إطار عملية انطلقت، فجر الأربعاء، في خمس ولايات تركية، بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه يواجهون تهما مختلفة.

وقالت مصادر أمنية، إن من بين التهم الموجهة لهؤلاء الملاحقين، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

ومن التهم، أيضا، استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية من أجل الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم “عدنان أوكتار”.

وكانت هيئة رقابية على التلفزيون قد أوقفت في فبراير شباط برنامجا يقدمه أوكتار جمع فيه بين مناقشة أمور عقائدية والرقص وقالت الهيئة إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

ويقدم أوكتار برامج حوارية على قناته التلفزيونية (إيه9) يناقش فيها قيما إسلامية ويرقص أحيانا مع شابات ويغني مع شبان.

وكتب أوكتار في 2006 كتابه أطلس الخلق تحت اسمه الأدبي هارون يحيى، ويقول فيه إن نظرية التطور لداروين هي السبب في الإرهاب العالمي. ويقول الموقع الإلكتروني لقناته إنه كتب أكثر من 300 مؤلف ترجمت إلى 73 لغة. (وكالات)