نتنياهو يبحث مع بوتين الوجود الإيراني في سوريا

تل أبيب: يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأوضاع في سوريا والمخاوف الإسرائيلية من التموضع العسكري الإيراني في البلد المضطرب.

وسيكون اللقاء بينهما هو الثالث خلال ستة أشهر.

ووفقاً لديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل فإن “نتنياهو سيوضح لبوتين أن إسرائيل لن تقبل بالتموضع العسكري لإيران أو التنظيمات الدائرة في فلكها في أي جزء من الأراضي السورية”.

كما سيؤكد رئيس الوزراء ضرورة تقييد سوريا باتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974 .

كان نتنياهو التقى أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.

وكان نتنياهو صرح مؤخراً بأن زياراته لموسكو تهدف لـ”ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع بحث التطورات الإقليمية.”

تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السورية، مدعومة من روسيا، شنت عملية جوية وبرية موسعة مؤخراً لاستعادة مناطق في جنوب سوريا من سيطرة المسلحين.

وتخشى إسرائيل من أن يوسع النظام السوري عملياته من أجل استعادة بلدة القنيطرة الاستراتيجية في مرتفعات الجولان، والموجودة في منطقة عسكرية تأسست عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 . (د ب أ)