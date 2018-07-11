ترامب: ألمانيا “خاضعة لسيطرة كاملة من روسيا” بسبب اتفاق نورد ستريم

بروكسل: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل بأن ألمانيا “خاضعة لسيطرة كاملة من روسيا” بسبب اتفاق خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” مع موسكو، واصفا الاتفاق بأنه “غير ملائم”.

وقال ترامب لأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ: “أعتقد أنه من المحزن أن تبرم ألمانيا صفقة ضخمة تتعلق بالنفط والغاز مع روسيا، فى الوقت الذى يفترض فيه التزامكم جانب الحذر تجاه روسيا، ولتخرج ألمانيا وتدفع المليارات والمليارات من الدولارات لروسيا سنويا”.

وذكر أن الولايات المتحدة تقوم في الوقت ذاته “بدفع الكثير من الأموال” لحماية فرنسا وألمانيا والجميع، مضيفا أن “ألمانيا دولة غنية … ويمكنهم زيادة (الإنفاق الدفاعي) على الفور أو غدا دون أن يكون لديهم مشكلة”.

ومن المقرر أن يصل خط الغاز “نورد ستريم 2″ بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق. وتخشى دول شرق أوروبا وأوكرانيا من أن المشروع المثير للجدل الذي سيقيمه عملاق الغاز الروسي “جازبروم” سيحرمها من نقل الغاز عبر أراضيها على المدى الطويل. (د ب أ)