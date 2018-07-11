مارادونا: لم يكن يحدوني أي أمل بالنسبة للأرجنتين قبل المونديال

موسكو: أكد النجم الأرجنتيني السابق دييغو ارماندو مارادونا أنه لم يكن يحدوه أي أمل فيما يخص منتخب بلاده قبل بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بسبب المشكلات الداخلية التي يعاني منها الفريق.

وأشاد مارادونا باللاعب الفرنسي الصاعد كليان مبابي، الذي اعتبره أبرز نجوم المونديال.

وقال مارادونا خلال برنامج “من يد رقم 10″ الذي تبثه شبكة “تيليسور” التليفزيونية في فنزويلا: “ربما لم نر الكثير من المهارات الفردية في هذا المونديال، ولكننا رأينا بعض الفرق التي رغبت في إثبات أنها تملك هذه المهارات”.

وأضاف: “قبل المونديال لم يكن يحدوني أي أمل بشأن الأرجنتين بسبب كل ما كان يرويه الفتيان بسبب كل ما لمسته أنا شخصيا داخل المعسكر”.

وأشار مارادونا إلى أهم اللاعبين من أصحاب المهارات الفردية الكبيرة في المونديال وجاء على رأس اختياراته الفرنسي مبابي يليه مواطنه أنطوان جريزمان ثم البلجيكيان ايدن هازارد وروميلو لوكاكو.

وأكمل مارادونا قائلا: “مبابي يروق لي كثيرا، أعتقد أنه أبرز نجوم المونديال وأعتقد نفس الشيء بالنسبة لجريزمان وهناك أيضا هازارد ولوكاكو”. (د ب أ)