صدرية ساوثغيت.. وسيلة المشجعين لمؤازرة إنكلترا في كأس العالم

لندن: الهدف هو مؤازرة المنتخب الإنكليزي للتتويج بأول كأس عالم له منذ عام 1966.. أما الوسيلة فهي تقليد مدرب الفريق غاريث ساوثغيت بارتداء صدرية خلال مباراة إنكلترا أمام كرواتيا الأربعاء في الدور قبل النهائي بالبطولة.

قد يرى البعض أن الفكرة تنطوي على مغالاة لكن بعض مشجعي إنكلترا يريدون الاحتفاء اليوم بساوثغيت الذي اعتاد قيادة الفريق من مقاعد البدلاء خارج الملعب مرتديا صدرية وقميصا وسروالا طويلا ورابطة عنق.

وقال شهود إنهم رأوا أكثر من عشرة مشجعين لإنكلترا متوجهين إلى موسكو من مطار هيثرو وكانوا يرتدون صدرية باللون الأزرق الداكن على قمصان.

وأوضح متجر للتجزئة أن مبيعات الصدريات ارتفعت في بريطانيا منذ انطلاق كأس العالم الشهر الماضي.

وقالت متحدثة باسم متجر ماركس آند سبنسر الشهير “أناقة غاريث على مقاعد البدلاء جعلت الصدريات تكتسب شهرة بين زبائننا وارتفعت المبيعات إلى مثليها منذ بدء كأس العالم”.

وأطلق المشجعون وسم (هاشتاج) #ويستكوت ونزداي للترويج لفكرة ارتداء الصدرية الأربعاء. (رويترز)