سقوط طائرة تدريب إيرانية وإصابة قائديْها

طهران: سقطت طائرة تدريب إيرانية الأربعاء، جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة قائديْها.

وذكرت وكالة “فارس″ الإيرانية، أن “طائرة تدريب مقاتلة من طراز إف-4، تابعة لقاعدة كنارك الجوية للجيش الإيراني، سقطت صباح الأربعاء في المنطقة العامة لمدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد”.

ونقلت عن مدير مركز الإسعاف الطبي بجامعة العلوم الطبية في مدينة ايرانشهر، محمد رضا ناصح، القول، إن قائدي الطائرة أُصيبا بكسور، رغم تمكنهما من الهبوط بمظليتهما عند وقوع الحادث.

وأضاف أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث، وتم نقل الطيارين إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة. (د ب أ)