استقبال شاكيرا بالبقلاوة في اسطنبول- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: وصلت النجمة العالمية شاكيرا الثلاثاء إلى اسطنبول برفقة ولديها استعدادا لحفلها الذي ستحييه مساء الأربعاء في ملعب “فودافون بارك”.

ولدى وصول شاكيرا إلى مطار اسطنبول، قدمت لها البقلاوة التركية وقالت للصحافيين بكل بساطة وتواضع، إنها تعرف البقلاوة لانها موجودة أيضا في لبنان.

وستقضي شاكيرا عدّة أيام بعد حفلها في اسطنبول برفقة صديقها اللاعب جيرارد بيكيه وولديهما، حيث ستزور أهم المعالم السياحية هناك.

ويعتبر حفل الأربعاء، الأول لشاكيرا في إسطنبول، منذ نحو 12 عاماً.

وبدأت شاكيرا، الحائزة على 12 جائزة “غرامي” الموسيقية، جولتها العالمية في 3 يونيو/ حزيران الماضي.