﻿

استقبال شاكيرا بالبقلاوة في اسطنبول- (صور وفيديو)

Jul 11, 2018

26ipj

“القدس العربي”: وصلت النجمة العالمية شاكيرا الثلاثاء إلى اسطنبول برفقة ولديها استعدادا لحفلها الذي ستحييه مساء الأربعاء في ملعب “فودافون بارك”.

ولدى وصول شاكيرا إلى مطار اسطنبول، قدمت لها البقلاوة التركية وقالت للصحافيين بكل بساطة وتواضع، إنها تعرف البقلاوة لانها موجودة أيضا في لبنان.

وستقضي شاكيرا عدّة أيام بعد حفلها في اسطنبول برفقة صديقها اللاعب جيرارد بيكيه وولديهما، حيث ستزور أهم المعالم السياحية هناك.

ويعتبر حفل الأربعاء، الأول لشاكيرا في إسطنبول، منذ نحو 12 عاماً.

وبدأت شاكيرا، الحائزة على 12 جائزة “غرامي” الموسيقية، جولتها العالمية في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

27ipj

28ipj

29ipj

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left