تدوينة عن “الخيانة الزوجية” لزوجة تامر حسني تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة – “القدس العربي ” : تثير الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها من حين لأخر، بتدويناتها التي تتثير جدلا واسعا بين صفوف محبيها عبر وسائل التواصل الآجتماعي .

فقد نشرت الفنانة ومصممة الأزياء “بسمة بوسيل” مؤخرا، عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام”، تدوينة أثارت حولها العديد من الشكوك بخصوص نشوب خلاف مع زوجها الفنان المصري تامر حسني، وقد عبرت في هذه التدوينة قائلة : “إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت” .

ومن خلال تدوينتها، تساءل متابيعها، حول وجود خلاف جديد بين خريجة ستار أكاديمي ، وزوجها الفنان تامر حسني، لاسيما أن بسمة بوسيل أصبحت في الآونة الأخيرة تتردد كثيرا على المغرب.