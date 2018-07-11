وفد من “حماس″ يغادر غزة إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية

غزة: غادر وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة بغزة، الأربعاء قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، إن “وفداً برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، يصل مساء اليوم، إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية”.

وأضاف برهوم:” الوفد بعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، (الثلاثة يقيمون خارج فلسطين) وكل من خليل الحية وروحي مشتهى (يقيمون في قطاع غزة)”.

وأوضح أن الزيارة تأتي لـ”تباحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين المصريين، إلى جانب التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي”.

بدوره، قال مصدر أمني، يعمل في معبر رفح، رفض الكشف عن هويته (لأنه غير مخول للحديث عبر وسائل الإعلام)، “إن وفد من حركة حماس برئاسة الحية، وعضوية مشتهى، غادر صباح اليوم، القطاع نحو القاهرة”. (الأناضول)