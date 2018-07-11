نواز شريف: سأعود لباكستان وأترك زوجتي برعاية الله

أكّد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف الصادر بحقه حكمًا بالسجن 10 أعوام، مجدّدًا عزمه العودة لبلاده، قائلًا إنه سيعود تاركًا زوجته كلثوم برعاية الله.

وقال شريف في مؤتمر صحافي، ببريطانيا، الأربعاء، “أتمنى أن تتعافى زوجتي من مرضها وأراها تفتح عيناها مجددًا”.

وأضاف أنه سيعود لباكستان “رغم رؤيتي زنزانة السجن أمامي”، وفق ما نقل تلفزيون “جيو نيوز″ المحلي. وتابع: “أنا عائد ولن أتخلى عن بلدي”.

والجمعة الماضية، قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الكسب غير المشروع بسجن نواز شريف، 10 أعوام، بعد إدانته في قضايا فساد.

وفي اليوم ذاته، قال شريف إنه سيغادر العاصمة البريطانية، حيث يقيم بشكل مؤقت منذ العام الماضي، إلى بلاده، “لمواجهة عقوبة السجن” الصادرة بحقه.

وأضاف، في مؤتمر صحافي: “لن أكون عبدًا لأولئك الذين ينتهكون قسمهم ودستور باكستان (في إشارة إلى القضاة الذين حكموا عليه بالسجن)”.

(الأناضول)