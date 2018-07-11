كايلي جينر ستصبح أصغر مليارديرة في أمريكا بفضل شركتها لمستحضرات التجميل

لوس أنجليس: ذكرت مجلة فوربس، الأربعاء، أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في طريقها لأن تصبح أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة بفضل ازدهار شركة مستحضرات التجميل التي أنشأتها قبل عامين.

ودشنت جينر التي تبلغ من العمر 20 عاما شركة كايلي لمستحضرات التجميل في عام 2016 مع مجموعات تجميل الشفاة التي تبلغ قيمتها 29 دولارا. وقد باعت منذ ذلك الحين مستحضرات تجميل بما يعادل أكثر من 630 مليون دولار. وجينر هي أخت غير شقيقة لكل من كيم وكلوي وكورتيني كارداشيان.

وقالت مجلة فوربس إنها تقيم شركتها بنحو 800 مليون دولار وإن جينر تمتلك 100 في المئة منها.

وأضافت المجلة أنه بالإضافة إلى الملايين من البرامج التلفزيونية والإعلانات وأرباح شركتها بعد الضرائب فإن مكاسب جينر تصل إلى 900 مليون دولار. وقالت المجلة إنه خلال عام آخر من ذلك الرواج فسوف تصبح جينر أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق سواء من الذكور أو الإناث.