حرب كلامية بين الجزائر وفرنسا بسبب عملاء الاستعمار
الجزائر: نفت سفارة فرنسا بالجزائر، مساء الأربعاء، أن تكون باريس تمارس “مساومة” ضد السلطات الجزائرية من أجل فرض عودة مستوطنين وعملاء محليين خدموها خلال فترة الاستعمار إلى بلادهم.
جاء ذلك في بيان ردت من خلاله على اتهامات لمنظمة المجاهدين الجزائرية (قدماء المحاربين)، قالت فيه إن فرنسا تمارس ضغطا بشان الملف على السلطات الجزائرية.
وخلال الأيام الماضية، نقلت وسائل إعلام جزائرية ردا لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على سؤال برلماني حول ما تقوم به سلطات باريس من تحركات لدفع نظيرتها الجزائرية من أجل السماح للحركى بزيارة بلدهم الأصلي.
و”الحركي”، اسم يطلق على جزائريين خدموا الجيش الاستعماري الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية بين 1954 و1962.
ويؤكد مؤرخون أنه بعد استقلال الجزائر في 1962، غادر إلى فرنسا نحو 60 ألفا من “الحركي” وعائلاتهم مع الجيش الاستعماري، بينما بقي -حسب تقديرات غير رسمية- ما بين 55 و75 ألفا منهم في الجزائر، حيث تعرضوا لأعمال انتقامية.
وتقول وسائل إعلام فرنسية، إن “الحركى” وعائلاتهم، يشكلون اليوم جالية كبيرة في فرنسا، تمثل نحو نصف مليون شخص.
ورد جان إيف لودريان، على السؤال البرلماني بالتأكيد أن “السلطات الفرنسية مجندة منذ مدة طويلة من أجل مساعدتهم للعودة إلى بلدهم الأصلي”.
والثلاثاء، انتقدت “منظمة المجاهدين”، في بيان لها تصريحات الوزير الفرنسي حول القضية.
واعتبرت أن “ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية، طوي بصفة قطعية، ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة، فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به”.
وتساءلت المنظمة (مقربة من الحكومة)، لماذا يتعرض “الفرنسيون الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية، التعاون مع المحتل للملاحقة، وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم، وحرمانهم من كافة الحقوق المدنية؟”، في وقت تريد فرنسا عودة عملائها إلى الجزائر.
واعتبرت السفارة الفرنسية، أن كلام وزير خارجية باريس تم تحريفه حيث “لم يتضمن أي حديث عن عمل فرنسا على دعم حق الحركى في العودة إلى بلدهم الأصلي أو ممارسة الابتزاز والمساومة في هذا الملف ضد السلطات الجزائرية”.
(الأناضول)
زوبعة في فنجان…لا أكثر! الجزائر تدرك جيدا ان من يحكمها منذ الاستقلال هم من ينعتون بظباط فرنسا..اي الذين خدموا في الجيش الفرنسي و قبيل الاستقلال …ركبوا الموجة و أصبحوا بقدرة قادر مجاهدين كبار..!؟ و فرنسا تدرك جيدا انها تمتلك أرشيف الجميع من السياسيين الى العسكريين ! و لكنها لا تود كشف المستور ، حتى تبقى مصالحها الحيوية محفوظة و من موقع قوة…اما الحديث عن موضوع ما يسمى ( الحركى) فهو مجرد و اجهة للتغطية على مواضيع أخرى، لان ما خفي كان اعظم ، خاصة فيما يخص علاقة الانظمة المتعاقبة على حكم الجزائر و امهم ( الحنون ) فرنسا…! و شكرا لقدسنا الموقرة
ومادا عن الآلاف من الجزاءريين اللدين حاربوا فرنسا و أجدادهم حاربوا فرنسا و هم يملكون الجنسية الفرنسية أو الاقامة الفرنسية و كل مواطن جزاءري له الحرية في الدخول إلى فرنسا دون محاسبته على تاريخ أجداده و أكن العسكر يستعملون هاته القضية لتاجيج الروح الوطنية بدوافع أيديولوجية
فرنسا تقول ان حرية التنقل يجب أن تكون متبادلة بين الطرفين و لمادا تحاسب مواطن فرنسي يملك الجنسية الفرنسية و تحاسبه لأن جده أو جده حارب مع فرنسا و فرنسا لا تحاسب مواطن جزاءري أن جده و جد جده حارب إلى جانب الجزائر….هدا هو الفرق بين الديموقراطية و الديكتاتورية لأن العسكر يقول ان الديمقراطية واجب فرض على فرنسا أما العسكر مرفوع عنه القلم
من حق الجزائر ان تتعامل مع العملاء الخونة بهذه الطريقة.
لكن لماذا الجزائر تنسى عشرات الآلاف من ابناء المجاهدين في فلسطين وغيرها ولا تسأل عنهم؟؟؟؟