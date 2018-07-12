قادة في الناتو يتابعون مباراة كرواتيا وإنكلترا عبر الهاتف المحمول- (فيديو)

سكوبيه: تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “ناتو”، الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإنكلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الحلف بالعاصمة البلجكية، بروكسل، الأربعاء.

وتابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسا وزراء بريطانيا، تريزا ماي، وألبانيا إيد راما والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الدقائق الأخيرة من المباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

ونشر رئيس الوزراء الألباني على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهره والقادة الآخرين وهم يتابعون الدقائق الأخيرة من المباراة، وهم واقفين على أقدامهم على هامش قمة الحلف.

الفيديو نُشر على حساب رئيس الوزراء تحت عنوان “عاجل”، وظهر فيه كذلك وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن القادة بعد انتهاء المباراة، أخذوا يعلقون عليها، حيث قال رئيس وزراء ألبانيا بعد أن واسى نظيرته البريطانية لخسارة منتخب بلادها المباراة أمام كرواتيا، إن “الكأس في طريقه إلى غرب البلقان”.

كما أن وزير الخارجية التركي علّق بدوره على المباراة، وقال لرئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكم الذي أدارها هو التركي جنيد تشاكير.

وانتزعت كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على إنكلترا بهدفين لهدف؛ لتواجه فرنسا يوم الأحد المقبل. (الأناضول)