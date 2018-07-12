ملاله يوسفزي تنتقد سياسة ترامب لفصل الأطفال عن ذويهم المهاجرين

ريو دي جانيرو: وصفت ملاله يوسفزي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على فصل الأطفال عن ذويهم من المهاجرين الوافدين بطريقة غير مشروعة بأنها “قاسية”.

وتم فصل أكثر من 2300 طفل عن آبائهم بعد أن بدأت إدارة ترامب تطبيق سياسة “اللا تساهل” مع القادمين بطريقة غير مشروعة في أوائل مايو أيار، مستهدفة مقاضاة كافة من الذي يعبرون الحدود من المكسيك بصورة غير مشروعة. وأوقف ترامب فصل الأطفال الشهر الماضي تحت وطأة غضب شعبي وطعون قضائية.

وقالت يوسفزي للصحفيين في ريو دي جانيرو حيث تقوم بأول جولة لأمريكا الجنوبية للترويج لتعليم الفتيات “هذا قاس، هذا جائر وغير إنساني. لا أعرف كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا… آمل أن يلتئم شمل الأطفال بذويهم”.

وتتعارض هذه الكلمات الحادة مع ثناء يوسفزي في العام الماضي على احتضان كندا للاجئين في عهد رئيس الوزراء جاستن ترودو. وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، أثارت يوسفزي أسئلة أيضا حول سجل ترامب في مجال حقوق المرأة.

وتزور يوسفزي مدينة ريو دي جانيرو لتدشين توسيع لنشاط مؤسستها الخيرية لتعليم الفتيات (صندوق ملاله) ليشمل أمريكا اللاتينية بداية من البرازيل. (رويترز)