ردود فعل الاحتفالات تعم كرواتيا بعد الفوز على إنكلترا

بلغراد: عبر أكثر من 50 ألف مشجع في العاصمة الكرواتية زغرب وعشرات الآلاف في مدن أخرى عبر البلاد، عن سعادتهم البالغة بعد الفوز 2 / 1 على المنتخب الإنكليزي الأربعاء في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في روسيا، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

وألقت المواقع الإلكترونية الإخبارية الضوء على التأهل للمباراة النهائية كأعظم انجاز في عمر البلاد الكروي الذي بدأ قبل 27 عاما، ليتفوق الجيل الحالي أخيرا على انجاز جيل مونديال 1998، الذي حصل على المركز الثالث.

وجاءت العناوين الرئيسية لبوابتي “24 ساتا” و”فيسرينشي ليست” الإلكترونيتين :”هل هذا حلم؟ كرواتيا 2 وإنكلترا 1 – بكاء، عناق، احتفال.. الإنكليز يعودون إلى بلادهم”، “أسقطنا الإنكليز، كرواتيا في نهائي كأس العالم”.

وكتبت يوتارنجي ليست: “الكروات يحتفلون عبر العالم! ماريو ماندزوكيتش سجل هدف عمره وصعد بفريق داليتش إلى أعظم انجاز في تاريخ كرة القدم الكرواتي”. وسلطت البوابة الاخبارية “اندكس.اتش ار” تركيزها على زلاتكو داليتش، الذي تولى فريق ضعيف متأخر في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وذكرت: “حقق زلاتكو داليتش معجزة.. في عشرة أشهر فقط، قلب فريق مفكك، كان بعيدا عن التأهل للمونديال، إلى المباراة النهائية”.

وفي أول رد فعل، وعد داليتش بالمزيد. وقال: “أهنئ لاعبي الفريق، إنهم ليسوا عاديين. لم أفعل شيئا، كل شيء فعله اللاعبون. هذه هي الطريقة التي يلعبون بها متعة خالصة، الطريقة التي قاتلوا وركضوا بها”.

وأضاف: “مازلنا نسير، لم نتوقف بعد. هذا من أجل التاريخ. نظل في موسكو نسعى لنكون أبطال العالم”. (د ب أ)