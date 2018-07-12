مسؤول أمريكي: كل أبناء المهاجرين دون الخامسة سيعودون لذويهم الخميس

أمريكا: صرّح مسؤول بالإدارة الأمريكية، بأن كل أبناء المهاجرين ممن هم دون الخامسة من العمر، والذين تم إبعادهم عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك، سيعودون إلى آبائهم، الخميس، إذا كانوا مؤهلين لذلك.

وقوبل ذلك الشرط بالانتقاد من جانب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي قاضى الحكومة بسبب سياسات الفصل التي تتبعها.

وقال المدعي لي جيليرنت: “أقل ما يوصف به بيانهم أنه غامض”، مشيراً إلى أن قاضياً في سان دييجو، حدد مهلة انتهت يوم الثلاثاء لإعادة الأطفال لذويهم. وأضاف: “نعلم أن المهلة انقضت دون أن ينفذوا الأمر”.

وكانت الحكومة قالت إن بعض الأطفال غير مؤهلين لذلك لأنه تم ترحيل آبائهم، أو لأن الآباء لهم سجل جنائي أو غير مؤهلين لسبب أو آخر.

وألزم القاضي الأمريكي دانا سابرو الحكومة بإعادة الأطفال دون الخامسة لذويهم، وكل الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم بحلول 26 يوليو/تموز.

وستقدم الحكومة الخميس، تقريراً إلى سابرو عن التطورات المتعلقة بالأطفال الصغار، وعمّا إن كانت تتوقع الالتزام بالموعد النهائي بالنسبة للمجموعة الأكبر سناً.

وسبق أن قالت الحكومة إنه تم فصل نحو 2300 طفل عن ذويهم عند الحدود بموجب سياسة “اللا تساهل” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الهجرة غير الشرعية، وهي سياسة تم التخلي عنها في يونيو/ حزيران، إثر احتجاجات عاصفة. (رويترز)