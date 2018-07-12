ويلسون تطعن على حكم إلزامها بإعادة أموال حصلت عليها في قضية تعويض

كانبرا: تقدمت الممثلة ريبيل ويلسون بطعن على حكم إلزامها بإعادة ملايين الدولارات حصلت عليها في قضية تعويض، وذلك بحسب ما جاء في الطلب الذي تقدمت به لدى محكمة استراليا العليا في وقت متأخر من الأربعاء.

سوف تذكر ويلسون في الطعن، المؤلف من 12 صفحة، أن مسيرتها الفنية كانت في “مسار الصعود” قبل أن تقوم مجلة تصدرها مجموعة باور ميديا الإعلامية بنشر مقالات قامت بالتشهير بها.

وكانت محكمة استرالية قد قضت الشهر الماضي بإلزام ويلسون بإعادة 4,1 مليون دولار استرالي (3 مليون دولار أمريكي) بعد أن خفضت مبلغ التعويض من 4,7 مليون دولار إلى 600 ألف دولار فقط.

وكانت محكمة قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بمنح ويلسون أعلى تعويض على خلفية الأضرار التي لحقت بها بسبب نشر سلسلة من المقالات عام 2015 أظهرتها كشخصية كاذبة.

ويمكن أن تستغرق القضية عدة أشهر. وإذا تم قبول الطعن، سوف يتم مناقشة المسألة أمام أعلى محكمة درجة في استراليا.

ويذكر أن ويلسون (38 عاما) قد تقدمت بدعوى ضد مجموعة باور ميديا لطبعتها ثمان مقالات في مجلاتها تزعم فيها أن الممثلة قامت بالكذب بشأن اسمها الحقيقي وعمرها وطفولتها.

وقالت ويلسون إن المقالات ألحقت الضرر بها وتسببت في طردها من أفلام كبيرة مثل “ترولز″ و”كونج فو باندا 3″.