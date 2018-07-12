مودريتش: الفوز بكأس العالم أهم من الكرة الذهبية

موسكو: أكد لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، أنه لا يفكر في احتمالية فوزه هذا الموسم بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أن أهم شيء بالنسبة له هو الفوز بلقب بطولة كأس العالم، الأحد المقبل مع بلاده.

وقال لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني عقب فوز كرواتيا 2-1 على إنكلترا الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال: “هذه الأشياء لا تقلقني، الأهم بالنسبة لي هو نجاح كرواتيا، ورفع الكأس إذا أراد الرب هذا”.

ووصلت كرواتيا بقيادة مودريتش إلى نهائي المونديال لأول مرة في تاريخها لتواجه فرنسا يوم الأحد المقبل.

وإذا ما نجح مودريتش في الفوز بلقب المونديال، الذي سيكون ثاني أهم ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي، فإنه سيصبح أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ليضع نهاية لسيطرة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على هذه الجائزة خلال السنوات العشر الأخيرة.

ولكن مودريتش يفكر فقط في الفوز بلقب المونديال، حيث استطرد قائلاً: “سنكون 22 محارباً، سنبذل كل شيء، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي”.

وأشار مودريتش في تصريحاته إلى الحالة الجنونية التي ضربت الشوارع في كرواتيا عقب التأهل إلى نهائي المونديال، وأوضح قائلاً: “كرواتيا في حالة من الجنون الآن، لا أحد ينام في كل البلاد وفي البلدان المجاورة أيضاً”.

وتعهد مودريتش بصبغ شعره إذا ما فاز بكأس العالم، واختتم قائلاً: “سأصبغ شعري وكل الفريق سيقوم بهذا”. (د ب أ)