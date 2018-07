القبض على الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي للعراه في ولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن: تم إلقاء القبض على نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، أحد خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانونيين الأكثر شهرة، أثناء تواجدها في نادي للعراه في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك بحسب ما قاله محاميها في وقت مبكر الخميس.

وكتب المحامي مايكل افيناتي تغريدة، قال فيها إن دانيلز، التي اكتسبت شهرة عالمية لما تردد عن وجود علاقة بينها وبين ترامب، كانت تؤدي رقصة تعري في نادي سيرين جينتلمانز في كولومبوس.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018