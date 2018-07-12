القبض على الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي للعراه في ولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن: تم إلقاء القبض على نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، أحد خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانونيين الأكثر شهرة، أثناء تواجدها في نادي للعراه في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك بحسب ما قاله محاميها في وقت مبكر الخميس.

وكتب المحامي مايكل افيناتي تغريدة، قال فيها إن دانيلز، التي اكتسبت شهرة عالمية لما تردد عن وجود علاقة بينها وبين ترامب، كانت تؤدي رقصة تعري في نادي سيرين جينتلمانز في كولومبوس.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018

وأضاف “لقد تم إلقاء القبض عليها لسماحها لزبون لمسها أثناء تواجدها على المسرح بطريقة غير جنسية، هل تمزحون؟ هل يكرسون موارد الشرطة لتنفيذ عمليات مثل هذه؟ يجب أن تكون هناك أولويات أهم”.

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 12, 2018

وأشار افيناتي إلى أن عملية القبض على دانيلز كانت ” مكيدة” و ” ذات دوافع سياسية”.

ويشار إلى أن دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في وسط فضيحة يقول البعض أنها يمكن أن تطيح بالرئيس الأمريكي.

فقد تقدمت بدعوتين قضائيتين ضد ترامب، الذي نفى أنه كان على علاقة بها عام 2006 وأنه قام بدفع أموال لها لكي لا تتحدث عن هذه العلاقة. (د ب ا)