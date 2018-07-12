رئيس أوكرانيا: لست خائفاً من لقاء ترامب وبوتين

بروكسل: قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الخميس، إنه ليس “خائفاً” من أن يعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم روسيا لشبه جزيرة القرم خلال اللقاء المقبل مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وكان بوروشنكو يلتقى بزعماء حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث أكد الحلفاء التزامهم تجاه وحدة الأراضي الأوكرانية، مشيرين إلى أنهم لن يعترفوا بضم روسيا غير القانوني لمنطقة القرم الأوكرانية عام 2014.

ومع ذلك، يخشى البعض أن يغير ترامب هذا الموقف خلال اللقاء المرتقب مع بوتين، الاثنين المقبل، وذلك بعد أن رفض ترامب استبعاد اعتراف أمريكا بضم القرم.

وقال بوروشنكو: “لست خائفاً من أي شيء”، مضيفاً: “لدينا رسالة قوية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول عدم الاعتراف بالضم غير القانوني للقرم”.

وقد بدأت قمة الناتو التي تستمر يومين بداية متوترة، الأربعاء، بعدما هاجم ترامب ألمانيا على خلفية اتفاق غاز مع روسيا. كما انتقد الدول الحلفاء التي لم تفِ بهدف الإنفاق الدفاعي للكتلة، وهو يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وواصل ترامب انتقاداته، وقال إن الحلفاء لا يقومون بما عليهم بشأن الإنفاق الدفاعي، ويقومون بدفع “جزء فقط من حصتهم”.

وكتب ترامب تغريدة، قال فيها: “بالإضافة لكل ذلك، ألمانيا بدأت تدفع أموالاً لروسيا، الدولة التي يريدون حماية أنفسهم منها، مليارات الدولارات من احتياجاتهم من الطاقة تأتي من خط أنابيب جديد من روسيا. الأمر غير مقبول. على دول الناتو الإيفاء بالتزام الـ2 %، ويجب زيادة النسبة في النهاية إلى 4%”.

كان ترامب قد صرح بأن ألمانيا أصبحت “خاضعة لسيطرةٍ كاملة من روسيا” بسبب اتفاقها بشأن خط أنابيب “نورث ستريم 2″ مع موسكو.

ورفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقادات ترامب، وقالت إن ألمانيا هي من تتخذ قراراتها بشأن سياسة الطاقة.

ويعارض الكثير ومنهم أوكرانيا مشروع أنابيب “نورث ستريم 2″، حيث تقول كييف إن خط الأنابيب سوف يتجاوز أراضيها، مما يتيح نقل الغاز الذي مصدره سيبيريا لأوروبا الغربية بصورة مباشرة.

وقال بوروشنك: “هذا ليس مشروعاً اقتصادياً”، مضيفاً: “مشروع نورث ستريم له دوافع سياسية، هو عدوان جيو سياسي من جانب روسيا”.

وأضاف أن أوكرانيا لديها نظام نقل للغاز وقدرة للحفظ يمكن أن تجعل اقتصاد أوروبا ” أكثر تنافسية”.

وأوضح: ” أتمنى أن نستطيع أن وقف مشروع نورث ستريم من خلال إجراء مشترك وفعال”. (د ب أ)