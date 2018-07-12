ترامب “يهدد بالانسحاب” من “الناتو” بسبب خلاف حول الانفاق الدفاعي

بروكسل: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا لم يعزز الحلفاء على الفور الإنفاق الدفاعي، بحسب مصادر مطلعة على سير المحادثات، كما ذكرت وكالة الانباء الالماتية (د ب ا).

و قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر الدول الحلفاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن بلاده سوف تتولى شؤونها الدفاعية بمفردها إذا لم تعزز الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي على الفور، بحسب مصادر مطلعة على سير المحادثات.

وكان ترامب يتحدث في اليوم الثاني لقمة الناتو في بروكسل، التي هيمن عليها طلب ترامب بأن تفى الدول الأعضاء بالناتو بهدف الإنفاق الدفاعي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي. ويشار إلى أنه من المتوقع أن تفى ثمان دول فقط بهذا الهدف هذا العام.

وتردد أن ترامب قال لنظرائه الـ28 إنه في حال عدم زيادة الحلفاء لإنفاقهم الدفاعي على الفور، سوف تتولى أمريكا أمورها الدفاعية بمفردها.

وقالت مصادر بالناتو بعد تعليقات ترامب إن قادة الناتو يعقدون جلسة استثنائية في مجلس شمال الأطلسي، الهيئة القائمة على اتخاذ القرار بالحل.

في المقابل قال مصدران من حلف شمال الأطلسي لرويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يهدد في اليوم الثاني من قمة الحلف بالانسحاب منه رغم توبيخه الشديد لحلفاء بسبب إنفاقهم القليل جدا على الدفاع. وردا على سؤالهما عما إذا كان ترامب هدد اليوم الخميس بالخروج من التحالف العسكري، قال المصدران “لا”.