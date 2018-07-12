محكمة إسرائيلية تفرج عن أحد قتلة عائلة دوابشة

القدس: أطلقت محكمة إسرائيلية، الخميس، سراح إسرائيلي متهم بالمشاركة في قتل عائلة “دوابشة” الفلسطينية، وحوّلته للحبس المنزلي.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ، إن المحكمة المركزية في مدينة اللد، أفرجت عن قاصر متهم بالمشاركة في قتل 3 أفراد من عائلة دوابشة، في بلدة دوما شمالي الضفة الغربية، عام 2015.

وقالت: “قررت المحكمة اليوم إطلاق سراحه إلى السجن المنزلي بعد تثبيت إسوارة الكترونية لإثبات أنه لم يغادر المنزل”.

ويحظر القانون الإسرائيلي نشر أسماء القصر، في حال خضوعهم للمحاكمة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت إسرائيلياً بالغاً، وآخر قاصراً بتهمة قتل أفراد عائلة دوابشة، وهم نيام بإحراق منزلها باستخدام مواد شديدة الاشتعال.

ولم ينجُ من حادثة الحريق إلا الطفل أحمد، الذي ما زال يتلقى العلاج بعد استشهاد والده سعد، وأمه ريهام، وشقيقه الرضيع علي.

وكان القاصر الإسرائيلي قدّم التماساً ضد المحققين الإسرائيليين، زاعماً أنه اعترف بالتهم الموجهة إليه تحت الضغط، حيث قررت المحكمة بطلان الأدلة التي تم الحصول عليها تحت الضغط.

واستناداً إلى الصحيفة الإسرائيلية، فإن القاصر اعتُقل قبل عامين، وتم توجيه الاتهام له بالتآمر لتنفيذ عملية قتل. (الأناضول)