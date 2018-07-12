الفنانة سميرة توفيق في المستشفى لإجراء عملية جراحية

بيروت – “القدس العربي ” : أعلنت صفحة الفنانة سميرة توفيق الرسميّة على فيسبوك خضوع النجمة لعملية جراحية في القلب بنجاح.

وقد كتبت لينا رضوان، إبنة شقيقة سميرة توفيق قائلة : “اتصلت بي وانا في الامارات قائلة بأن الطبيب يريد دخولي المستشفى غداً.. فأجّلت القسطرة ليومين لحين عودتي والكل في المنزل يتصل ويقول لينا عودي فوراً”.

وتابعت “عدت ودخلت معها غرفة القسطرة في المستشفى، وحين اشعل الضوء وقال حمدلله عالسلامة كله سليم، صرخنا وقبّلناه لكن علاجها والحرص على صحتها أمر ضروري”.