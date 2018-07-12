تهديد المحتجين على الوجود السعودي الإماراتي في المهرة اليمنية بـ”الاباتشي”ـ (فيديو)

“القدس العربي”: وجه محافظ المهرة اليمنية راجح كريت تهديدا مباشرا للمواطنين المعتصمين منذ أيام ضد الوجود السعودي والإماراتي في المحافظة، في تصريحات أثارت موجة غضب ضده.

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون، قال كريت، بأن “الدولة ما عندها لحم على أحد”، في إشارة قدرتها على القمع.

وأضاف خلال كلمة له في أحد الاجتماعات: “الحين الوضع تغير الأباتشي في المطار والأطقم موجود والتعزيزات العسكرية قادمة”.

وتابع موجها نصيحة للمعتصمين: “نصيحة منا.. ويحاول كل واحد يعرف حدوده”.

وتسود حالة من الغضب والاحتجاج منذ أيام، في مدينة “الغيظة” عاصمة محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن، حيث يعتصم المئات من سكان المهرة هناك، للمطالبة بسيادة المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية، ورفضاً لوجود قوات التحالف الإماراتي السعودي، وإدارتها منافذها البرية والجوية.

وكانت السعودية- التي تقود التحالف العسكري ضد الحوثيين- دفعت، في ديسمبر الماضي، بقوات عسكرية إلى المهرة، تمركزت في مطار الغيظة، وتولت إدارته، وإدارة منفذي شحن وصرفيت البريين، وميناء نشطون البحري.

وانضم إلى المعتصمين أبناء قبائل كلشات المهرية، وأبناء قبيلة الصيعر، الذين توافدوا إلى ساحة الاعتصام المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.