عقد قران الممثلة التركية أويكو كاراييل.. وفستانها يثير الجدل – (صور)

لندن – ” القدس العربي ” : احتفلت الممثلة أويكو كاراييل بعقد قرانها على المغني جان بونومو ، لكن الفستان الذي أطلت به أثار ضجة كبيرة بسبب تصميمه.

البعض اعتبر تصميم الفستان غير ملائم، حيث ظنوا أن حفل عقد القران هو نفسه حفل الزفاف، ولكن العروس ستقيم حفلاً آخر يوم السبت المقبل، وستدعو إليه عدد محدود من أصدقائها وقررت منع تصويره إعلامياً.

لكن بعض الصور المقربة كشفت عن الجمال الحقيقي لتصميم الفستان وخصوصيته، فالفستان صممته إيزغي الشقيقة التوأم للعروس، حيث صممته على شكل طبقات خارجية من الحرير المموجة بأطوال متباينة من الأمام والخلف، ليغطي طبقة داخلية تكتسي برسومات طفولية رائعة، قامت العروس نفسها برسمهم عندما كانت طفلة صغيرة.

رسومات أويكو كانت عبارة عن تخيلات لزفاف عروس مع أمير أحلامها، وحرصت عائلتها على الاحتفاظ بالصور لتكون جزءً مميزاً من حفل الزفاف، وبالفعل تمت طباعتها على الفستان لتزيده جمالاً وخصوصية.