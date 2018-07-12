عملية سطو مسلح على بنك في تونس

لندن – “القدس العربي”: شهدت مواقع التواصل في تونس جدلا واسعا عقب تداول فيديو لسرقة بنك كبير وسط العاصمة في منطقة المنار بالضاحية الغربية، رغم تواجد الشرطة المكثف هناك ووجود مركز أمني مقابل لمبنى البنك.

وأفادت الشركة التونسية للبنك، بأن قيمة المبلغ المالي الذي تمت سرقته، من قبل العنصر الإجرامي الذي نفذ عملية سطو مسلح على فرعها بالمنار 2 ، هو في حدود 60 ألف دينار.

وأثار الحادث غضب وسخرية النشطاء في آن واحد، خاصة للتواجد الشرطي الكثيف بالمنطقة ووجود مركز أمن قبالة البنك مباشرة.