أميرة سعودية تهاجم “الانفلات” الأخلاقي للسعوديات!ـ (فيديو)
“القدس العربي”: تداول ناشطون مقطع فيديو منسوب للأميرة السعودية حصة آل سعود، تنتقد فيه فيديو النساء اللاتي ظهرن وهن يفترشن الأرض ويقفن في طوابير للحصول على تذكرة حفل كاظم الساهر في الجوري مول بالطائف قبل أيام.
وأكدت الأميرة السعودية، وفقا للفيديو المتداول عبر موقع “تويتر”، أن ما يحدث حاليا في السعودية لا يرضي الله ولا رسوله ولا خلقه، متسائلة إن كانت في حلم أم في علم.
واعتبرت أن بعض العلمانيين والليبراليين جعلوا بناتهم يعيثون فسادا في البلاد، مشيرة إلى أن ما يفعلنه الفتيات الآن لا يأتي 1% مما يفعله الشباب.
وأقسمت الأميرة حصة بأن ما رأته في المول لم تره من قبل في الدول الأجنبية والبنات الأجانب ولا حتى ما أسمتهم بـ”الكفرة”، مؤكدة بأنها لم تترك دولة إلا وذهبت إليها وإنها لم ترى مثل ما تقوم به فتيات السعودية الآن.
وتوجهت إلى الفتيات متسائلة إن كان الدين أو الأصل يمنعهن من القيام بما يقمن فيه، مشيرة إلى دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منع مثل هذا الانفلات.
تحيه وتقدير.للاميره حصه.
أقف احتراما وتقديرا واجلالا لسمو الاميره حصه ال سعود .على موقفها من مايحصل هذه الأيام في مملكتنا الحبيبه.ونقدها وانتقادها للمناظر الغير حضاريه. والتي لم نتعود عليها كشعب سعودي منذو توحيد المملكه.. pic.twitter.com/WBOk1wDl8z
— منيره حسن القحطاني (@khRymimt6Kqfhob) 11 July 2018
وكان ناشطون على موقع “تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر حشداً من النساء السعوديات وهن يقفن طابوراً داخل “الجوري مول” في الطائف، للحصول على تذاكر حضور حفل غنائي في المملكة.
وأظهر مقطع الفيديو، طابوراً كبيراً من النساء، ومنهن من جلسن على الأرض داخل “الجوري مول” بسبب الازدحام على شباك التذاكر الخاص بالحفل الغنائي للفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس.
ويأتي هذا المشهد ضمن “رؤية 2030″ التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبريل/ نيسان الماضي، والتي لاقت انتقاداً من قبل كثيرين، لما باتت تشهدها المملكة من انفتاح على مستوى كل المجالات، وهو الذي لم تعتد عليه السعودية في وقت سابق، ومنها هذه الحفلات الغنائية واحيائها في أرجاء المملكة.
طابور في ( الجوري مول) بالطائف..
للحصول على تذاكر الفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس!!!
عاشوا شريفات بلاد الحرمين .. افتلوا من قلب pic.twitter.com/WXwZY2GQM3
— علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) July 6, 2018
ارتداء اللون الأسود بهذه الكفاءة لا يتناسب مع التوجهات الجديدة للسعودية 2030 ..! فهوم رمز الحزن والأسى وليس المستقبل والتفاؤل ..
للأسف لقد كانوا حتى الان في قفص ليس له شبابيك ، والآن وعندما فتح لهم صاحب القفص نافذة صغيرة اخذوا يهربون منها الى غير رجعة من قيم دينية واجتماعية لم يكونوا ولن يكونوا مقتنعين بها ، ولا شك ان هذا الانقلاب الاجتماعي الديني المفاجيء سينتج عنه انحلال خلفي ديني لايمكن السيطرة عليه بعد الان فلكل شيء ثمنه في الحياة .
يجب اخذ الحاله علي طبيعتها وعدم
المبالغه في سلبيتها. نعم الاميره حصه
تتفاجا بهكذا منظر ولم تري مثله في
البلدان التي زارتها ، المراة في هذه البلدان
تجاوزت هذه الحاله. اما بالنسبه للسعوديات
حالهن حال الطير المحجوز في قفص ولما
يفتح باب القفص فالطير ياخذ حريته ويتصرف بشكل غير مالوف. بمرور الزمن
تصبح الحاله اعتياديه والسلوكيات تعود
الي وضعها الطبيعي، المثل الكردي يقول
( عندما تكون الجره جديده ماوها يكون بارد)
الانفلات الأخلاقي ظاهره منتشرة في العالم العربي بأكمله والسبب ذكور الامه الذين فرضوا شريعتهم في الأرض وأصبحوا يفعلون مايحلو لهم متناسين بذلك حقوق المرأه وكرامتها.هؤلاء الذكور الذين يعبثون بالارض فسادا متجاهلين الدين الجميل الذي حرر المراه من الظلم والاستغلال. هذه هي شخصية الرجل العربي او بالاصح الذكر العربي. الانترنت وغيره اظهر حقيقة ذكور الامه،الذين ضيعوا دينهم وأصبحوا مهزل
عذراً صاحبة السمو، ولكن هذه مجرد البداية، أنتم لم ترون شيئاً بعد. سوق البحرين والإمارات تضررت بشدة لأنه لم يعد هناك حاجة للسعودي فيها فكل شيء بات متوفراً عندكم. عندما تفتحي علبة كوكا كولا مضغوطة ومخضوضة ماذا تتوقعين أن يحصل؟ سوف تتطاير الغازات والشراب في كل مكان أو “كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة”.
تستنجد بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم سبب هذه المصيبة. فهم في تخلفهم وفهمهم الخاطئ للدين الإسلامي وطريقة تعاملهم السيئة وقساوتهم وظلمهم أعطوا مفهوم خاطئ وصورة سيئة عن الإسلام والتعاليم الإسلامية للأجيال ونفروهم من دينهم. أعتقد بأن هذه السياسة هي سياسة مقصودة من قبل النظام لتشويه الإسلام وتنفير الأجيال منه.