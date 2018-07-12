أميرة سعودية تهاجم “الانفلات” الأخلاقي للسعوديات!ـ (فيديو)

“القدس العربي”: تداول ناشطون مقطع فيديو منسوب للأميرة السعودية حصة آل سعود، تنتقد فيه فيديو النساء اللاتي ظهرن وهن يفترشن الأرض ويقفن في طوابير للحصول على تذكرة حفل كاظم الساهر في الجوري مول بالطائف قبل أيام.

وأكدت الأميرة السعودية، وفقا للفيديو المتداول عبر موقع “تويتر”، أن ما يحدث حاليا في السعودية لا يرضي الله ولا رسوله ولا خلقه، متسائلة إن كانت في حلم أم في علم.

واعتبرت أن بعض العلمانيين والليبراليين جعلوا بناتهم يعيثون فسادا في البلاد، مشيرة إلى أن ما يفعلنه الفتيات الآن لا يأتي 1% مما يفعله الشباب.

وأقسمت الأميرة حصة بأن ما رأته في المول لم تره من قبل في الدول الأجنبية والبنات الأجانب ولا حتى ما أسمتهم بـ”الكفرة”، مؤكدة بأنها لم تترك دولة إلا وذهبت إليها وإنها لم ترى مثل ما تقوم به فتيات السعودية الآن.

وتوجهت إلى الفتيات متسائلة إن كان الدين أو الأصل يمنعهن من القيام بما يقمن فيه، مشيرة إلى دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منع مثل هذا الانفلات.

تحيه وتقدير.للاميره حصه. أقف احتراما وتقديرا واجلالا لسمو الاميره حصه ال سعود .على موقفها من مايحصل هذه الأيام في مملكتنا الحبيبه.ونقدها وانتقادها للمناظر الغير حضاريه. والتي لم نتعود عليها كشعب سعودي منذو توحيد المملكه.. pic.twitter.com/WBOk1wDl8z — منيره حسن القحطاني (@khRymimt6Kqfhob) 11 July 2018

وكان ناشطون على موقع “تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر حشداً من النساء السعوديات وهن يقفن طابوراً داخل “الجوري مول” في الطائف، للحصول على تذاكر حضور حفل غنائي في المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو، طابوراً كبيراً من النساء، ومنهن من جلسن على الأرض داخل “الجوري مول” بسبب الازدحام على شباك التذاكر الخاص بالحفل الغنائي للفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس.

ويأتي هذا المشهد ضمن “رؤية 2030″ التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبريل/ نيسان الماضي، والتي لاقت انتقاداً من قبل كثيرين، لما باتت تشهدها المملكة من انفتاح على مستوى كل المجالات، وهو الذي لم تعتد عليه السعودية في وقت سابق، ومنها هذه الحفلات الغنائية واحيائها في أرجاء المملكة.