حماس تثمن قرار“الشيوخ” الأيرلندي مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية

غزة: ثمّنت حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي القاضي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية، ومعاقبة كل من يستوردها.

وقالت الحركة في بيان لها أصدرته اليوم ووصل وكالة “الاناضول” نسخة منه:” تثمن الحركة اعتماد مجلس الشيوخ الأيرلندي، قرارًا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومعاقبة كل من يستورد منها أو يقدم للمستوطنات أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية”.

وأضافت:” نعتبر ذلك خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته”.

ودعت الحركة دول العالم إلى “أن تحذو حذو أيرلندا، في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، والوقوف مجدّدا إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وكان مجلس الشيوخ الأيرلندي، صوت مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من “يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″.

كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

وصوتّ لصالح القانون، الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت.

وما يزال القانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل المجلس السفلي للبرلمان الأيرلندي.(الأناضول).