حمى كرة القدم تنتقل إلى الحكومة الكرواتية بعد تأهل منتخب البلاد إلى نهائي المونديال

زغرب: انتقلت حمى كرة القدم التي تجتاح كرواتيا في الوقت الحالي إلى حكومتها، التي اجتمع أعضاؤها اليوم الأربعاء وهم يرتدون قميص المنتخب الكرواتي الذي نجح أمس في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقب انتهاء الاجتماع، التقطت صورا لرئيس الحكومة الكرواتية، اندريغ بلينكوفيتش، مرتديا قميص منتخب بلاده المميز باللونين الأحمر والأبيض.

وكان المنتخب الكرواتي قد أطاح ليلة أمس بنظيره الإنجليزي من الدور قبل النهائي للمونديال إثر تغلبه عليه بنتيجة 2 / 1، ليلتقي مع فرنسا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية التي تأهل إليها للمرة الأولى له في تاريخه.

وقالت صحيفة “جوتارنغي ليست” الكرواتية: “لم يسبق أن عقد اجتماع للوزراء بهذا الشكل من قبل”.(د ب أ).