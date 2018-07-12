إطلاق نار على محتجين حاولوا اقتحام حقل نفط جنوبي العراق -(صور وفيديوهات)

العراق: أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، النار على محتجين غاضبين حاولوا اقتحام حقل نفطي عملاق، في محافظة البصرة جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال عقيد في الشرطة المحلية طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “متظاهرين غاضبين من نقص الخدمات وقلة فرص العمل، حاولوا اقتحام حقل غرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية”.

وأضاف المصدر في تصريح للأناضول، أن “قوات الأمن منعت المحتجين من الوصول إلى الحقل، ما دفع بالمتظاهرين برمي رجال الأمن بالحجارة، والتي ردت بإطلاق النار لإبعادهم”.

وأشار المصدر إلى أن 4 من المحتجين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار، فيما أصيب اثنان من أفراد الأمن نتيجة رميهم بالحجارة.

وتزايدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية، وخاصة التيار الكهربائي، خلال الأيام القليلة الماضية في البلاد، عقب مقتل متظاهر على يد قوات الأمن، الأحد الماضي.

وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط في العراق، حيث تنتج نحو 80 بالمائة من صادرات البلاد، كما أنها المنفذ البحري الوحيد للعراق.

ومنذ سنوات، يحتج العاطلون عن العمل في البصرة لتشغيلهم في شركات النفط بدلًا من العمالة الأجنبية التي تجلبها الشركات القائمة على تطوير حقول النفط.

ويعد حقل غرب القرنة 2 من أضخم حقول النفط في العراق وينتج حاليًا نحو 400 ألف برميل يوميًا.(الأناضول).