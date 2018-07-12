إطلاق نار على محتجين حاولوا اقتحام حقل نفط جنوبي العراق -(صور وفيديوهات)
العراق: أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، النار على محتجين غاضبين حاولوا اقتحام حقل نفطي عملاق، في محافظة البصرة جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.
وقال عقيد في الشرطة المحلية طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “متظاهرين غاضبين من نقص الخدمات وقلة فرص العمل، حاولوا اقتحام حقل غرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية”.
وأضاف المصدر في تصريح للأناضول، أن “قوات الأمن منعت المحتجين من الوصول إلى الحقل، ما دفع بالمتظاهرين برمي رجال الأمن بالحجارة، والتي ردت بإطلاق النار لإبعادهم”.
وأشار المصدر إلى أن 4 من المحتجين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار، فيما أصيب اثنان من أفراد الأمن نتيجة رميهم بالحجارة.
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية، وخاصة التيار الكهربائي، خلال الأيام القليلة الماضية في البلاد، عقب مقتل متظاهر على يد قوات الأمن، الأحد الماضي.
وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط في العراق، حيث تنتج نحو 80 بالمائة من صادرات البلاد، كما أنها المنفذ البحري الوحيد للعراق.
ومنذ سنوات، يحتج العاطلون عن العمل في البصرة لتشغيلهم في شركات النفط بدلًا من العمالة الأجنبية التي تجلبها الشركات القائمة على تطوير حقول النفط.
ويعد حقل غرب القرنة 2 من أضخم حقول النفط في العراق وينتج حاليًا نحو 400 ألف برميل يوميًا.(الأناضول).
افهموهم ان سبب خراب #البصرة هم أهل #الفلوجة و #الرمادي وهذا المخبول ينادي #قاتلوهم على الرغم من أن المأساة واحدة والحاكم واحد!!
متى يفيق هذا الشعب من غفلته؟#البصرة_تنتفض pic.twitter.com/M0GS1C9IXb
— عمر الجنابي (@omartvsd) July 12, 2018
تعطل تام للحياة في #البصرة ، والمتظاهرون يقطعون الطرق الحيوية في المحافظة#الاتجاه_الفضائية pic.twitter.com/50uqWyVS30
— قناة الإتجاه (@Aletejah_TV) July 12, 2018
غير صحيح! أكبر حقل نفط منتج حاليا هو حقل الرميلة الذي تم غزو العراق من أجله تقريبا وقد استولت عليه شركة النفط العملاقة بريتش بتروليوم و هي التي تديره الآن ويمتلك الحقل احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 17 مليار برميل و ينتج حالياً مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام بعد أن يضخ فيه يومياً 2 مليون برميل من المياه العذبة التي يتم نزحها من نهر دجلة وذلك لتعزيز إنتاج البترول الخام. لقد تم اقتسام بترول العراق مباشرة بعد الغزو بين أمريكا وبريطانيا ( بريتش بتروليوم، شيفرون، إكسون موبيل و شل التي انسحبت مؤخرا) فأخذوا نصيب الأسد ثم تلتهم إيطاليا ( إيني) ومن ثم روسيا (لوك أويل) والصين (شركة نفط الصين الوطنية) للإسكات. عائدات بترول العراق تسرق بشكل كامل إذ لا تزال حتى لحظة كتابة هذه السطور تنقطع الكهرباء يشكل شبه ويتم حقن المياه العذبة في باطن الأرض والناس يموتون عطشاً مع دوابهم و زراعاتهم.