تعيين مُحجبة مديرة لمعمل “بيرة” في دمشق يشعل جدلاً

لندن-”القدس العربي”:

أثار تعيين، سيدة محجبة لشغل منصب مديرة شركة لصناعة البيرة في العاصمة السورية دمشق، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي .

وكان وزير الصناعة في النظام السوري محمد مازن يوسف أصدر قرارًا كلف بموجبه السيدة “ريم حلله لي”، بمهام وأعمال مدير شركة بردى لصناعة البيرة.

وبدت حلله منسجمة تماماً مع منصبها الجديد في تعليقها على عبر صفحة “أخبار الصناعة السورية” الناشطة عبر فيسبوك، حيث عبرت عن أملها في أن تتمكن من صياغة (السبل المناسبة لإعادة تشغيل المعمل من خلال شراكة مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص.

وبدأ الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي من مبدأ التناقض بين الحجاب وإدارة معمل كحول.