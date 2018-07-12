تعيين مُحجبة مديرة لمعمل “بيرة” في دمشق يشعل جدلاً
Jul 12, 2018
لندن-”القدس العربي”:
أثار تعيين، سيدة محجبة لشغل منصب مديرة شركة لصناعة البيرة في العاصمة السورية دمشق، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي .
وكان وزير الصناعة في النظام السوري محمد مازن يوسف أصدر قرارًا كلف بموجبه السيدة “ريم حلله لي”، بمهام وأعمال مدير شركة بردى لصناعة البيرة.
وبدت حلله منسجمة تماماً مع منصبها الجديد في تعليقها على عبر صفحة “أخبار الصناعة السورية” الناشطة عبر فيسبوك، حيث عبرت عن أملها في أن تتمكن من صياغة (السبل المناسبة لإعادة تشغيل المعمل من خلال شراكة مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص.
وبدأ الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي من مبدأ التناقض بين الحجاب وإدارة معمل كحول.
ولم العجب ؟ الخَمرمشتقّ من الخُمر؛ وهوغطاء الرأس وبرقع الوجه : الأبيض والأسمر.قل للمليحة في الخمارالأسود…ماذا فعلتي بناسك متعبّد؟
والغداة ( الموضة ) تشجيع لبس الخمار؛ لأنهم يقولون إنه لباس السّيدة مريم بنت عمران.يعني يأخذون ما يريدون ويدعون ما لا يريدون هكذا.
ويأتون برموزمباركة لتبريرسياسة ما يريدون وما لا يريدون.إنها التجارة بالدّين الحنيف.وفي هذا دليل أنّ الجهل كالسيف ؛ أساس التطرّف.ومن
هذه الازدواجية تولد الشخصية الشرقية.وكما قالها المرحوم عليّ الورديّ : الفرد عندنا ( نهّـاب وهّاب ).أي يسرق ليكون كريمًا.فلماذا إذن تسرق؟