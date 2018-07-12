موقع إخباري في كرواتيا يقرر التوقف عن انتقاد سياسات الدولة حتى نهاية المونديال

زغرب : دفعت حالة النشوة التي تعيشها كرواتيا بسبب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أحد المواقع الاخبارية الأكثر انتقادا لسياسات الدولة إلى الإعلان اليوم الخميس أنه سيتوقف عن بث أي أخبار “جدية” حتى انتهاء البطولة، التي يخوض المنتخب الكرواتي صراعا على لقبها مع نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل.

وأعلن موقع “اندكس″ المعروف بنبرته الانتقادية الحادة العزوف مؤقتا عن تطبيق أسلوبه المعتاد في التغطية الإعلامية.

وقال الموقع بعد أن وضع صورة لاحتفالات الشعب الكرواتي بفوز منتخب البلاد على إنكلترا في الدور قبل النهائي للمونديال: “حتى يوم الثلاثاء، “اندكس″ لن يتحدث عن أي مشكلة”.

وأوضح الموقع أن السبب وراء قراره هذا “بسيط للغاية”، وأضاف قائلا: “في مثل هذه الظروف لا يمكننا أن نكون منطقيين وأن ننشر أخبارا جدية، سنعود لكشف مشكلات كرواتيا بعد 24 ساعة من المباراة النهائية، التي ستفوز بها كرواتيا”.

وبعد أن فازت 2 / 1 على إنكلترا، تلتقي كرواتيا مع فرنسا يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال 2018، حيث تسعى للثأر لهزيمتها في نصف نهائي البطولة عام . (د ب أ).