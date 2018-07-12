وزير فلسطيني: إسرائيل ترفض تمديد تأشيرات سبعة أكاديميين يعلمون في جامعة فلسطينية

رام الله: قال وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية رفضت تمديد إقامة سبعة أكاديميين فلسطينيين، يحملون جنسيات أجنبية، ويدرّسون في جامعة بيرزيت الفلسطينية، وسط الضفة الغربية.

ودعا “صيدم” اتحاد الجامعات العربية، والمؤسسات الدولية المدافعة عن الحق في التعليم، لإثارة قضية تقييد إسرائيل حركة الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب.

وطالب خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله، بفضح الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني؛ ومنها جريمة تقييد حركة الأكاديميين.

وقال:” هذه الجريمة تحمل عدة أبعاد خطيرة، وتؤثر بشكل جلي على قطاع التعليم العالي برمته”.

وعبر “صيدم” عن رفض وزارته لتلك الإجراءات، مشيرا إلى أن نصف الأكاديميين الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية تعرضوا خلال العامين الماضيين لسلسلة عراقيل تعيق حصولهم على تأشيرات السفر أو تحول دون تمديدها.(الأناضول).