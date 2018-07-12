وفاة نائب رئيس وزراء إيراني سابق عن 86 عاما بعد فترة طويلة في السجن

طهران: توفي الخميس النائب السابق لرئيس الوزراء الإيراني عباس أمير-انتظام الذي أمضي سنوات طويلة في السجن بعد ادانته بالتجسس لحساب الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 86 عاما، بحسب وسائل الإعلام.

وأمضى أمير-انتظام الذي يعتبر ليبراليا، عقودا في السجن بعد ادانته بالتجسس والخيانة بعيد الثورة الإسلامية في 1979.

وقالت وكالة “ارنا ” للأنباء ان امير-انتظام، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، توفي عقب اصابته بـ “نوبة قلبية”.

وذكرت وكالة “فارس″ للأنباء انه كان في منزله وقت وفاته.

ولم يتضح متى خرج من السجن وتحت اية ظروف سمح له بالعودة الى منزله.

وكانت جماعات حقوق الإنسان تعتبر امير-انتظام السجين السياسي الذي أمضي اطول فترة في السجن في إيران.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة في الحكومة الانتقالية التي ترأسها مهدي بزرقان عقب الثورة التي اطاحت بالشاه.

الا انه عارض تحويل الدولة الى جمهورية إسلامية.

وارسلته الحكومة الى السويد للعمل سفيرا، الا انه تم استدعاؤه لاحقا واعتقاله والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1981 بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة رغم نفيه لتلك التهمة.

وبعد 17 عاما في السجن تم اعتقاله مجددا في 1998 بعد انتقاده للرئيس السابق لسجن ايوين بالقرب من طهران.

وبعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه تم اعتقاله مرة اخرى مطلع الألفية الثالثة واعيد الى السجن بعد دعوته الى استفتاء بشأن النظام السياسي في البلاد.

وفي 2017 أجري مقابلة مع موقع “تاريخ أونلاين” التركي. ولم يتمكن من منع نفسه عن البكاء وتحدث عن منعه من رؤية عائلته في السنوات “الست او السبع″ الاولى من اعتقاله.

وقال ان سجانيه منعوه من ارتداء حذاء وصادروا حذاء صنعه بنفسه.

واعربت العديد من منظمات حقوق الإنسان عن دعمها لأمير-انتظام، وفي 1997 تم منحه جائزة “برونو كريسكي” النمساوية لحقوق الإنسان. (أ ف ب).