بوتين يمدد حتى نهاية 2019 الحظر الغذائي ضد الغربيين

موسكو: مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس حتى نهاية 2019 الحظر على المنتجات الغذائية الغربية، والذي أقر في 2014 ردا على عقوبات أمر بها الامريكيون والأوروبيون على موسكو بسبب دورها في الازمة الأوكرانية.

ويمدد المرسوم الذي وقعه بوتين الخميس “حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019″ منع استيراد منتجات غذائية الى روسيا من الاتحاد الاوروبي بشكل اساسي.

وتشمل هذه التدابير التي اتخذت في آب/اغسطس 2014 معظم المنتجات الغذائية الاتية من بلدان تفرض عقوبات على روسيا لأنها ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في اذار/مارس من السنة نفسها، وعلى خلفية اتهامها بدعم انفصالي شرق أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، مدد هذا الحظر ثلاث مرات، ردا على تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية.

وأواخر حزيران/يونيو، قرر القادة ال 28 للاتحاد الأوروبي بصورة رسمية ان يمددوا ستة أشهر العقوبات الاقتصادية على روسيا، لأنه لم يحصل تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك التي يفترض ان تتيح هدنة في المعارك وحوارا سياسيا بين المتمردين الموالين لروسيا والحكومة الأوكرانية.

وكانت العقوبات الغربية المتخذة ضد موسكو، اضيف اليها انهيار اسعار النفط، اغرقت روسيا في اطول ركود تشهده منذ وصول فلاديمير بوتين الى الكرملين في العام 2000.

إلا ان السلطات الروسية تأمل على المدى البعيد في ان يؤدي الحظر الى تطور القطاع الزراعي الوطني الذي تقدم له اعانات كبيرة.(أ ف ب).