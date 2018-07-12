زواج داعية وممثلة يتحول إلى ترند على “تويتر”.. لهذا السبب

لندن-”القدس العربي”:

إعلان الداعية الإسلامي معز مسعود عن زواجه من الفنانة شيرى عادل، تحول خلال ساعات إلى هاشتاغ على “تويتر” ضمن الأكثر تداولا في مصر.

وكان الداعية مسعود صرح بأنه يستعد لتقديم جزء ثاني مسلسل “السهام المارقة” من خلال بيان، ومعلنا في الوقت نفسه عن زواجه من الفنانة شيري قبل فترة.

وأنصبت تعليقات المدونين عن كيفية نشأة قصة حب بين داعية وممثلة ، كما لم تخلو من التعليقات من هجوم على الداعية، حيث علق صاحب حساب قائلا: “هو لما يتجوز واحدة مش محجبة يبقى كدا فجر، كل واحد حر ف حياته يا جماعة بطلوا تهتكوا بأعراض الناس بدون وجه حق، مش فاهمه ايه الهجوم على معز مسعود هو هيتجوزها غصب ما هي موافقة وعادي ومدام هي موافقة على اللي يعمله هي اللي هتلبس في الامر سواء خير أو شر”.

ومن بين التعليقات الساخره ما كتبه صاحب حساب باسم “قلم حر” حيث دون قائلا “المركز الثقافي الروسي يعلن عن خصم يصل الي ٩٠ % علي كورس الدعاة بمناسبة زواج الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل”

المركز الثقافي الروسي يعلن عن خصم يصل الي ٩٠ % علي كورس الدعاه بمناسبة زواج الداعية معز مسعود والفنانه شيري عادل #شيري_عادل #ثائرون_فلسطينيون #قاطع_السجاير_اسبوعين — قلم حر (@K______om) July 12, 2018

أما المدون Ahmed wafa فقد كان واضحا، حيث رفض التدخل في مثل هذه القضايا وكتب معلقا “هو مش المفروض كل واحد حر يتجوز اللي يتجوزه و يطلق اللي يطلقه؟؟ احنا ملناش دعوه لا بندفعلهم مهر ولا بتدفعلهم مؤخردع الخلق للخالق”.

أما صاحبة الحساب “mai” ، فقد كتبت رافضة الهجوم على الداعية وساخرة في نفس الوقت ” شيري عادل ممثله اتجوزت ممثل ! فيها ايه ياجماعه”#

#شيري_عادل هو مش المفروض كل واحد حر يتجوز اللي يتجوزه و يطلق اللي يطلقه؟؟ احنا ملناش دعوه لا بندفعلهم مهر ولا بتدفعلهم مؤخر دع الخلق للخالق — Ahmed wafa’e (@el_faylasouf) July 12, 2018

ويذكر ان الفنانة شيرى عادل كانت قد بدأت مسيرتها الفنية كطفلة في الإعلانات وبرامج الأطفال ثم اتجهت للتمثيل وآخر اعمالها مسلسل “السهام المارقة” مع شريف سلامة وهاني عادل، والذي كان من انتاج وإشراف زوجها الحالي معز مسعود.