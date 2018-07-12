الدوحة تدعو عمان لبحث آليات توفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين

عمان: أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، تلقي وزير العمل سمير مراد، دعوة قطرية لبحث الآليات المرتبطة بوظائف، تعهدت الدوحة بتوفيرها لأردنيين.

وتعهدت قطر، في يونيو/ حزيران الماضي، بضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية.

كما تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل لشباب أردنيين في قطر، على خلفية أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها المملكة، وأدىت إلى اندلاع احتجاجات.

واستقبل وزير العمل الأردني، في مكتبه اليوم، القائم بأعمال السفارة القطرية بالعاصمة عمان، عبد العزيز السادة، بحضور القنصل القطري، ناصر مبارك ال حنزاب، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء.

وأوردت أن الوزير تلقى “دعوة من الحكومة القطرية لزيارة الدوحة، لبحث الآليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها”.

وشهدت المملكة الأردنية احتجاجات واسعة ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، ما تسبب في تقديم حكومة هاني الملقي استقالتها، الشهر الماضي.

يأتي الدعم القطري رغم قرار الأردن، في يونيو/ حزيران 2017، خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في عمّان.

ومثل القرار الأردني، دعما لكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقتها مع قطر، ثم فرضت عليها الدول الخليجية الثلاث حصارا.

(الأناضول)





